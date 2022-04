Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta din Slovacia a dezvaluit un episod al strategiei prin care Rusia incearca sa genereze diviziune in Europa și sa disemineze discursul Kremlinului in legatura cu Ucraina, scrie New York Times . Bohus Garbar locuia cu mama sa bolnava și nu a avut niciodata un loc de munca regulat. Nu avea nicio…

- Potrivit acestuia, reluarea efectiva a activitatii va avea loc in perioada urmatoare, imediat dupa ce pregatirile tehnice si de securitate necesare vor fi finalizate.17 misiuni diplomatice si-au reluat deja activitatea la Kiev, a anuntat marti Ministerul de Externe ucrainean pe pagina sa de Facebook,…

- Miercuri, 6 aprilie, Ungaria a primit prima livrare de combustibil nuclear din Rusia pentru centrala sa nucleara de la Paks, construita cu ajutorul Moscovei, una dintre semnele legaturilor tot mai stranse pe care Viktor Orban le are cu Vladimir Putin. Combustibilul nuclear a ajuns in Ungaria pe calea…

- Polonia a cerut oficialilor americani ca Rusia sa fie exclusa din G20, grupul celor mai mari 20 de economii ale lumii, din cauza invadarii Ucrainei și ar fi primit un „raspuns pozitiv”, relateaza Reuters. Însa, Vladimir Putin intenționeaza sa participe la summitul G20 din Indonezia…

- Oficialii uzbeci de la cel mai inalt nivel au declarat ca doresc sa mențina relații bune atat cu Moscova, cat și cu Kievul, și ca se opun razboiului. „Vrem o soluție pașnica la aceasta situație și rezolvarea conflictului prin mijloace politice și diplomatice. Dar, pentru a face acest lucru, in primul…

- Deputat PSD de Argeș și președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului, Simona Bucura-Oprescu a participat, saptamana trecuta, la intalniri de lucru cu doi ambasadori a doua state europene importante: Arthur Mattli, ambasadorul Elveției și Laurence Auer, ambasadorul Franței.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a multumit Romaniei, Poloniei, Ungariei si Slovaciei ca i au primit pe refugiatii ucraineni, care au fost nevoiti sa fuga de "bombele lui Putin"."Astazi, o Uniune de aproape jumatate de miliard de oameni s a mobilizat pentru Ucraina. Oamenii din Europa…

- Potrivit protocolului sanitar din Franța, daca intr-o clasa exista un caz pozitiv, colegii elevului respectiv trebuie sa-și faca aceste teste antigen de trei ori intr-un interval de o saptamana.In mai multe școli din Franța au ajuns cutii cu teste expirate sau care sunt pe cale sa expire in urmatoarele…