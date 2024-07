Stiri pe aceeasi tema

- Deputații europeni au reales-o pe Roberta Metsola (PPE, Malta) in funcția de președinte al Parlamentului European pana in 2027, cu 562 de voturi in primul tur, transmite Parlamentul European printr-un comunicat de presa. Roberta Metsola a fost aleasa in primul tur de scrutin, unde a primit o majoritate…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, este inclus de publicația Politico printre potențialii candidați cu șanse la șefia viitoarei Comisii Europene (CE).Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis (64 de ani) ar avea șanse la șefia CE pentru ca este apreciat de liderii europeni, mai ales de cei conservatori,…