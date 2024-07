Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare saracie, in special in rindurile copiilor, este in satele din Republica Moldova. O recunoaște ministrul Protecției Sociale, Alexei Buzu. Ministrul admite ca autoritațile ar trebui sa depuna eforturi mai mari pentru ca cei mici sa resimta mai puțin efectele saraciei, noteaza Noi.md cu referire…

- „Nu putem crește salarii prin dictat. Ne incurca elementele structurale ale economiei, pentru ca nu au fost investiții. Creșterea salariala deriva din creșterea economica. De aceea, prioritatea numarul 1 a acestui Guvern este creșterea economica”. Astfel a raspuns ministrul Muncii și Protecției Sociale,…

- O noua altercație a avut loc intre reportera de la Canal 5 și reprezentanții guvernarii. De data aceasta, la intrebarile Parascoviei Blanari, jurnalista care a fost ignorata și de Maia Sandu, nu a raspuns nici ministrul Muncii Alexei Buzu, care a menționat ca „este in ospeție la ministrul Spinu și i-a…

- Rata șomajului in Republica Moldova este in descreștere. Cel puțin asta a dat de ințeles ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, cind a vorbit despre acordul semnat intre UE și Republica Moldova privind participarea țarii noastre la componenta privind ocuparea forței de munca și inovare…

- Inspectoratul de Stat al Muncii va fi echipat cu camere de luat vederi și drone pentru a imbunatați și eficientiza investigațiile pe șantierele de construcții. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Conform ministrului,…

- Guvernul de la Viena va oferi R. Moldova un grant de 2 000 000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru noul program țintit de reducere a saraciei, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care se afla intr-o vizita in Austria. Banii urmeaza sa fie investiți in dezvoltarea masurilor…

- La gradinița nr. 1 și gradinița nr. 2 din satul Sireți, raionul Strașeni, au fost create și amenajate alte doua grupe noi de creșa pentru copiii de pina la 3 ani, prin programul de extindere a grupelor de creșa publice. La ceremonia de inaugurare, care a avut loc pe 15 mai curent, au participat ministrul…

- In luna aprilie, circa 2 000 de persoane au fost plasate in cimpul muncii. Informațiile au fost prezentate astazi de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Oficialul a subliniat ca pentru prima data s-a reușit ca intr-o singura luna, sa fie plasate mai multe persoane pe piața muncii decit…