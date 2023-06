Maia Sandu a discutat cu liderii partidelor pro-europene din Moldova Președinta Maia Sandu s-a intalnit astazi cu reprezentanții mai multor partide politice, care au declarat ca opteaza pentru aderarea țarii noastre la UE. In cadrul discuțiilor, participanții au vorbit despre riscurile externe la adresa democrației din țara noastra și despre eforturile comune pe care le pot face partidele pro-europene pentru asigurarea ireversibilitații cursului european, transmite Știri.md. CITESTE SI Rusia amenința cu extinderea razboiului: 'Moldova se apropie sa devina complice al Ucrainei. Occidentul are grija de ea pentru rolul celei de-a doua Ucraine' 18:50 6359 Maria… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Președinția a venit cu un comunicat de presa dupa ce, astazi, șefa statului Maia Sandu i-a convocat pe reprezentanții mai multor partide proeuropene la sediul instituției. In cadrul discuțiilor, participanții au vorbit despre riscurile externe la adresa democrației R.Moldova și despre eforturile comune…

