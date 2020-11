Stiri pe aceeasi tema

- (update 22:40) Maia Sandu se claseaza pe locul 1 la alegerile prezidențiale cu 51,38%, dupa procesarea a 1864 din numarul total de procese procesate - 2143. Pe locul 2 este situat Igor Dodon cu 48,62 la suta. Astfel, in sectorul Ciocana a caștigat Maia Sandu cu 59,59%, iar in Orhei – 70,28%. Igor Dodon…

