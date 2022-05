Stiri pe aceeasi tema

„Noi facem parte din Europa, valorile Uniunii Europene sunt valorile noastre", a spus Maia Sandu in plenul Parlamentului European: „Acordarea statutului de țara candidat pentru Moldova este decizia cea buna".

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla acum intr-o vizita de lucru la Bruxelles. Șefa statului a publicat primele imagini din cadrul acesteia. „M-am bucurat sa-l revad, la Bruxelles, pe Charles Michel, președintele Consiliului European, care a vizitat recent țara noastra in semn de solidaritate…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua in zilele de 17-18 mai o vizita de lucru la Bruxelles, unde se va intalni cu Prim-ministrul Regatului Belgiei și va avea intrevederi cu oficiali ai instituțiilor UE.Miercuri, 18 mai, la ora locala 15.

- „E un pas important, e o rezoluție cat o revoluție, e o victorie indiscutabila. Dar trebuie sa fim ponderați, fiindca e un drum lung. Dar, prin aceasta rezoluție sunt oferite cateva garanții Republicii Moldova. Votul a fost aproape la unison. Din 7 grupuri politice ale Parlamentului European, 6 au votat…

- Uniunea Europeana are „datoria” sa sustina Republica Moldova, a spus presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cursul unei vizite la Chisinau. El a adaugat ca Bruxelles-ul ia in considerare un sprijin militar suplimentar pentru autoritatile moldovene. Vizita lui Michel in Republica Moldova are…

- Rusia a anuntat, joi dupa-amiaza, sanctiuni impotriva liderilor Uniunii Europene si a celor mai multi dintre membrii Parlamentului European, ca riposta la masurile similare dispuse de institutiile de la Bruxelles si de statele membre contra unor oficiali

- Președintele Klaus Iohannis a avut vineri o intalnire cu președinta Parlamentului European Roberta Metsola, la Bruxelles. Cei doi au discutat despre criza de securitate din estul Europei, dar și despre suportul Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Președintele „a reiterat interesul major al Romaniei…