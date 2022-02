Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta ocazie, a fost analizata situația din Ucraina, in urma agresiunii militare ruse. Cei doi prim-miniștri au subliniat nevoia de a oferi sprijin refugiaților ucraineni, fiind necesare coordonarea eforturilor la nivel internațional. In cadrul dialogului, au fost evaluate masurile luate la nivelul…

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonica cu președintele Consiliului European, Charles Michel, privind evoluțiile din regiune. Oficialul european și-a exprimat sprijinul pentru regiune și pentru R. Moldova. „Am avut o convorbire buna astazi (n.red. ieri – 22.02.2022) cu președintele…

- Premierul canadian Justin Trudeau a luat decizia fara precedent de a pune in aplicare Legea privind situatiile de urgenta pentru a pune capat protestelor fata de vaccinarea obligatorie, relateaza BBC. Trudeau a mai declarat ca masurile vor fi aplicate pe o „perioada limitata", in mod „rezonabil si proportional",…

- Premierul japonez Fumio Kishida va avea marti o discutie telefonica cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in contextul in care autoritatile de la Tokyo s-au declarat ingrijorate de riscul unei invazii militare ruse in Ucraina, transmit AFP si Kyodo.

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat, luni, ca a fost testat pozitiv la COVID-19, insa ca se simte bine și ca va continua sa lucreze la distanța, conform reglementarilor anti-COVID in vigoare in Canada.

- Premierul elen a adresat urarile de sezon și l-a felicitat pe prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca pentru preluarea mandatului in fruntea Guvernului. De asemenea oficialul elen a salutat stabilitatea instalata la București prin noul guvern de Mare Coaliție, informeaza Guvernul Romaniei, intr-un comunicat.Discuția…