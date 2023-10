Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari luni, la Praga, ca o eventuala victorie a Rusiei asupra Ucrainei va duce la sfarsitul tarii sale ca stat liber, transmite EFE, citata de Agerpres.

- In cadrul primei sale zile la Adunarea Generala a ONU, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat progresele pe care țara le-a realizat in contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD), urcand in Clasamentul ONU de pe locul 48 in 2021 pe locul 25 in 2023. In pofida provocarilor…

- MESAJUL PREȘEDINTELUI KLAUS IOHANNNIS Forumul va urmari, astfel, reducerea decalajelor intre Estul și Vestul Uniunii Europene și o mai mare coeziune, prosperitate și reziliența in Europa Centrala și de Est. Am convingerea ca actuala ediție a Forumului de Afaceri va completa deciziile substanțiale pe…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ia Premiul „Luptator pentru Libertate” (Freedom Fighter) 2023, oferit de Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA). Decernarea va avea loc in cadrul Forumului CEPA din 26-29 septembrie, unde Maia Sandu este invitata in calitate de speaker, transmite …

- Rusia, cel mai probabil, nu este interesata sa-l inlature pe Volodimir Zelenski de la președinția Ucrainei, deoarece incompetența este in favoarea trupelor ruse. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul ofițer american de informații și inspector ONU Scott Ritter."Nu cred ca Rusia il va inlatura…