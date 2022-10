Stiri pe aceeasi tema

- Era odata o capra care avea trei iezi… In Romania secolului XIX, intr-un sat izolat, o vaduva iși apara cei trei copii de un prieten vechi de familie, devenit dușman. Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi…

- Actorii Maia Morgenstern si Marius Bodochi, dar si regizorul Victor Canache si producatoarea Luana Georgita pleaca in Caravana "Capra cu Trei Iezi", unde se vor intalni cu publicul din tara la proiectii speciale, in avanpremiera, ale unuia dintre cele mai asteptate filme ale anului, castigator al…

- In perioada 6 – 7 octombrie 2022, Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, organizeaza Sesiunea Anuala de Comunicari Științifice. La invitația organizatorilor, vor fi prezenți profesori de istorie, cercetatori științifici și specialiști in domeniul muzeal din Maramureș,…

- Politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 82 de perchezitii domiciliare in dosare care vizeaza comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, peste 150 de persoane urmand sa fie conduse la audieri.…

- In perioada 5-7 octombrie 2022, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publica de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, organizeaza Sesiunea anuala de comunicari științifice. ”La sesiune vor participa profesori de istorie, cercetatori științifici și specialiști…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul "Capra cu Trei Iezi", cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller/ horror care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller / horror care sapa in psihologia umana și readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat de…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povești ale lui Ion Creanga, filmul Capra cu Trei Iezi, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller / horror care sapa in psihologia umana și readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat de…