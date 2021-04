Stiri pe aceeasi tema

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste” spune istoricul Adrian Cioroianu, iar vorbele sale sunt intarite mereu de noi informații care vin sa surprinda inclusiv pe cei care se ocupa cu studiul arhivelor. O astfel de informație istorica, mai puțin cunoscuta chiar și de buzoieni, este existența unui…

- Nea Sandu, bunicul din Chinteni, județul Cluj, soțul lui tanti Lenuța, a trecut la cele veșnice, la varsta de 80 de ani. Actorul de comedie Mircea Bravo, pe numele adevarat Mircea Popa, a ajuns cunoscut publicului larg datorita filmarilor pline de umor, alaturi de tanti Lenuța, bunica. Ii cunoaștem…

- Familia anunța decesului lui Nicolae (Nicolai) Ciocan (68 de ani), fost membru FSN-PDSR-PSD Bacau. Colonel in rezerva, Ciocan a fost deputat, in legislatura 1990-1992, și consilier județean in perioada 2004-2012. „Bunicul (bunic prin alianța) a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Oana Sirbu trece prim momente extrem de grele. Celebra actrița are inima impietrita de durere dupa ce a pierdut pe cineva drag. Anunțul sfașietor a fost facut chiar de ea, in timpul unei emisiuni de televiziune. Iata de declarații emoționante a facut vedeta in direct, in fața fanilor!

- O femeie de 36 de ani, din Venezuela, a ascuns ca a fost testata pozitiv cu coronavirus. Dupa 42 de zile, toți membrii familiei – soțul de 33 de ani, cei trei copii minori și ea – au murit. Femeia din Tachira, Venezuela, a primit testul pozitiv la mijlocul lunii decembrie. De teama, acasa a spus ca…