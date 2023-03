Stiri pe aceeasi tema

- Dino Parc Rasnov ofera, in perioada martie-mai, institutiilor de invatamant scolar si prescolar din toata tara posibilitatea de a vizita in mod gratuit parcul cu dinozauri, in grupuri organizate, in cadrul programelor Scoala Altfel si Saptamana Verde.Conform unui comunicat remis, joi, de conducerea…

- Celebra pentru opiniile anti-vaccinare, cat și anti-pandemie COVID-19, Olivia Steer a fost amendata de CNCD cu 5.000 de lei. Soția lui Andi Moisescu a avut o prima reacție dupa amenda și spune ca va demonstra, pas cu pas, cu dovezi și argumente, de ce amenda este ilegala. La cateva ore de la anunțul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Parlament, ca lucrarile de adancire a canalului Bastroe, efectuate de ucraineni „categoric afecteaza” Delta Dunarii și ca Ucraina trebuie „sa intre in legalitate cat mai repede”, dar ca acest lucru nu influențeaza ajutorul oferit de Romania in contextul…

- Soc total in Romania! Extraterestrul David Popovici ar putea pleca din tara. Este anuntul momentului despre sportivul fenomen. Vezi AICI detalii incredibile despre omul care a uimit toata Planeta... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a anuntat vineri ca la reuniunea de saptamana viitoare cu omologii sai din UE, el si colegul sau cipriot Nikos Nouris vor "exercita presiuni pentru ca UE sa puna in aplicare masuri eficiente, cum ar fi o protectie coerenta a frontierelor in lupta impotriva…

- Contul de Twitter al lui Andrew Tate a distribuit un articol care sugereaza ca el sau fratele sau au fost duși la spital duminica, in timp ce se aflau in inchisoarea din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O noua forma de inșelaciune online a aparut in Romania. O presupusa bolnava de cancer cere bani, pe Facebook, pentru o operație in Turcia. Beneficiara ar fi o femeie de 25 de ani, mama unui copil de cinci ani, care este prezentata drept bolnava de cancer si care ar avea nevoie de 15.000 de euro […]