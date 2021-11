Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Maia Morgestern nu este la prima sa colaborare internaționala, daca va mai amintiți a jucat și in niște filme la Hollywood, de exemplu, in rolul mamei lui Iisus, in „Patimile lui Hristos”. Și de data aceasta actrița joaca tot rolul unei mame, iar solista Airyen Vay o joaca pe fiica ei. In videoclip…

- Celebra atat in țara ei natala cat și la Hollywood, Maia Morgenstern a primit un nou rol intr-un videoclip special, cel al unei soliste din Romania, dar care este stabilita in Los Angeles, California. Actrița joaca rolul mamei eroinei principale interpretata de solista Airyen Vay, care vrea prin acest…

- In varsta de 59 de ani, Maia Morgenstern e una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. A jucat intr-o mulțime de piese de teatru, de filme, de seriale, iar acum e actrița intr-un clip. Maia Morgenstern apare in videoclipul melodiei „Breath”, a lui Airyen Vay.Maia Morgenstern nu este la…

- In videoclip Airyen incurajeaza tinerii lumii sa-și faca vocea auzita. Mesajul rezoneaza cu siguranța cu toți ascultatorii mai ales cei care in prezent se simt prinși in așteptarile și convingerile celor din jur. Personajul principal al videoclipului alaturi de Airyen este actrita Maia Morgenstern.…

- Ieri, 4 noiembrie, Maia Morgenstern a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a fost internata in spital pentru o scurta perioada de timp. Actrița in varsta de 59 de ani nu a dezvaluit insa și motivul, cu ce problema de sanatate s-a confruntat, insa a laudat personalul medical pentru felul in care a tratat-o…

- Adda este in doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai Romaniei s-a stins din viața la numai 35 de ani. Fanii artistei au ramas șocați de vestea pe care cantareața le-a dat-o pe rețelele de socializare. Rapperul Țeasta a murit la 35 de ani Doliu in lumea artiștilor din Romania. Rapperul Țeasta a murit…

- Fostul internațional armean Arman Karamian (45 de ani) considera ca Romania pornește cu prima șansa in meciul cu Armenia, pentru joaca in fața propriilor suporteri, dar și pentru ca au aratat o forma mai buna in ultimele partide. Romania - Armenia, din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat, marți seara, la TVR, ce a vrut sa spuna cu mesajul 'Joaca de-a politica sa se termine', insa a evitat sa precizeze clar daca i-a transmis ceva premierului Florin Cițu. "Romania este intr-o criza politica și guvernamentala, cu efecte extrem de nocive,…