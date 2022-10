Stiri pe aceeasi tema

- Lora este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica pop de la noi, iar asta se vede atat in mediul online, cat și la concertele pe care artista le susține. Vedeta are foarte mare grija la imaginea sa, așadar are o alimentație destul de stricta. Aceasta nu prea vorbește despre viața persoanala…

- Viața actorului Johnny Depp s-a schimbat dupa ce a cistigat procesul impotriva fostei soții, Amber Heard. Vedeta a obținut rolul lui Louis al XV-lea in noua pelicula „Jeanne Du Barry” și a inceput o noua relație. Joelle Rich, care l-a reprezentat pe Depp in procesul din Marea Britanie impotriva tabloidului…

- Laura Cosoi e casatorita cu Cosmin Curticapean din 2015 și impreuna au trei fetițe, pe Rita, Vera și pe Lara. Mezina familiei a fost botezata in Maramureș chiar weekendul care a atrecut, iar acum, mama ei i-a aratat pentru prima data chipul in numarul de septembrie al revistei VIVA!. Familia apare chiar…

- Alessandra Stoicescu e prezentatoare de știri la Antena 1, iar dincolo de cariera e soție și mama. Vedeta are mare grija și de silueta ei, intr-un interviu pentru UNICA a dezvaluit cum se menține in forma la 46 de ani. „Secretul siluetei consider ca este echilibrul, așa cum ar fi bine sa il pastram…

- Cand vine vorba de Loredana Groza, multe femei se intreaba cum reușește vedeta sa se mențina in forma, iar artista a dezvaluit acum tot ce face pentru a se bucura de un trup de invidiat. Ce a marturisit vedeta despre stilul ei de viața.

- O mare vedeta europeana s-a luptat mult timp cu dependența de alcool, ajungand sa bea pe ascuns, pentru a uita de griji și probleme. La doar 20 de ani, avea deja cariera ruinata. De vina a fost un transfer in alta țara. Este povestea cutremuratoare a „copilului minune” din fotbalul polonez, așa cum…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca Brigitte și Florin Pastrama au fost la un pas de divorț. Vedeta a vorbit de mai multe ori despre motivul pentru care ar fi vrut la acel moment sa divorțeze, iar acum a dezvaluit ce a determinat-o sa se impace cu soțul ei. Ce a marturisit bruneta.