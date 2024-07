Stiri pe aceeasi tema

- Cand totul parea bine in viața ei, pe plan sentimenal, iata ca acum se pare ca din nou s-ar fi produs desparțirea. Alexandra Stan a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și da de ințeles ca s-ar fi desparțit de iubitul milionar cu care aparea pe rețelele de socializare, in Spania! Iata…

- Se pare ca Denisa Despa și-a refacut viața sau macar incearca. Cu cine a fost surprinsa, de mana, dansatoarea, dar și ce spune despre barbatul care o insoțea. Spynews.ro are imagini și declarații exclusive.

- Florin Raducioiu a fost unul dintre cele mai mari nume din Generația de Aur, artizanul unor goluri memorabile pentru cei care au urmarit Campionatul Mondial de fotbal din 1994. Acum in varsta de 54 de ani, Raducioiu a marcat la Mondialul din SUA impotriva Columbiei (2 goluri) și Suediei (2 goluri).…

- Marian Cozma a trecut prin momente critice! Artistul a ajuns pe mainile medicilor și a fost operat de urgența. La cateva zile dupa ce a inceput sa se simta rau, Marian Cozma a facut primele declarații direct de pe patul de spital.

- In urma cu cateva ore, Laurențiu Reghecampf și avocatul lui au mers impreuna la Poliția Snagov pentru a depune o plangere penala. Reporterii Spynews.ro au vorbit in exclusivitate cu avocatul antrenorului și au obținut cateva declarații. De asemenea, prezentam in exclusivitate și punctul de vedere al…

- Anca Serea e o ”mama eroina”, asta pentru ca pana la varsta de 43 de ani vedeta are șase copii, iar ea a spus ca nu vrea sa se opreasca aici! Cu toate ca a nascut de șase ori, vedeta are un corp de invidiat și fara sa fi ajuns vreodata pe mana doctorului estetician. Soția lui Adrian Sina ne spune motivul…

- Larisa Udila a devenit mama pentru prima data in urma cu trei ani, iar de atunci totul s-a schimbat radical pentru ei. Vedeta ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum arata acum viața sa și ne spune daca iși mai dorește inca un copil.

- La aproape un an de la cererea emoționanta in casatorie, chiar pe scena teatrului, la finalul spectacolului, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit ieri destinele. Indragostiții au devenit oficial soț și soție, ceremonia avand loc la Starea Civila a Sectorului 6. Le-au fost alaturi familiile și prietenii…