- Romania‘s National Committee for Emergency Situations (CNSU) on Friday announced additional restrictions to manage the public health risk caused by a large number of COVID-19 infections, according to Agerpres. Under the restrictions to begin Monday, CNSU proposes a 30-day curfew from 22:00hrs to 05:00hrs…

- Fara niciun pat liber la ATI in intreaga țara și cu un record de 331 de decese Covid-19, Romania a inceput discuții cu Ungaria in vederea transferarii unor pacienți covid aflați in stare grava in țara vecina. omania a inceput discuțiile cu autoritațile din Ungaria in vederea transferarii unor pacienți…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a extins de la 6 la 9 luni perioada de valabilitate pentru vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. Potrivit CNCAV, aceasta decizie se aplica și loturilor fabricate și eliberate anterior datei de 10 septembrie, depozitate in centrele naționale la temperaturi…

- Jurnalista Paula Rusu a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca la Guvernul Romaniei este un adevarat focar de coronavirus, iar mulți angajați dintre cei nevaccinați, care au luat virusul, sunt cei de la Protocol, care participa la toate evenimentele oficiale ale premierului. Paula Rusu susține ca deși…

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, dar este necesara vaccinarea anuala a populației impotriva Covid-19. “Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala”, a spus Bourla intr-un interviu acordat emisiunii…

- Margaret Keenan este din Marea Britanie și este prima persoana din lume careia i-a fost administrata cea de-a treia doza de ser anti-Covid, potrivit BBC. O data cu ea a fost vaccinata și asistenta care care i-a administrat prima doza lui Margaret Keenan in decembrie. In varsta de 91 de ani, Margaret…

- Fostul ministru USR PLUS al sanatații, Vlad Voiculescu, susține, marți, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca premierul Florin Cițu ar fi vinovat de achiziția “iraționala” de vaccinuri anti-COVID. “In urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional…

- Co-președintele USR PLUS Dan Barna, vicepremier, a reacționat, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, in termeni duri la adresa premierului Florin Cițu, dupa anunțul privind remanierea ministrului justiției Stelian Ion. “Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai…