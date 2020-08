Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern a fost amendata in trafic de un agent de poliție care nu purta masca. Actrița susține ca nu este suparata ca a primit amenda, deoarece o merita, insa este „manioasa” din cauza faptului ca polițistul nu purta masca.Citește și: O profesoara ii ia apararea lui Cristi Puiu și…

- Deputatul a fost contactat de Digi21.ro confirmand incidentul dintr-o benzinarie si negand faptul ca i-a jignit pe oamenii legii. Catalin Radulescu sustine ca a decis sa nu mai poarte masca deloc si ca va contesta sactiunile pe care le va primi. In acest sens, deputatul are si o explicatie: "președintele…

- # ”Cred ca a luat virusul din afara Spitalului Județean, dansul chiar a purtat echipament la greu”, spune managerul Adriana Molfea # ”El a purtat masca și tot personalul medical de la Cardiologie a purtat masca”, ne-a declarat și dr. Gabriel Copciag, director medical la SJUP La inceputul acestei saptamani,…

- Scandal monstru intr-un autobuz din Constanța, dupa ce calatorii au apostrofat un barbat care ținea masca in mana, in loc de fața. Oamenii l-ar fi rugat politicos pe acesta sa-și acopere nasul și gura, moment in care cearta a izbucnit. Pasagerii au cerut ajutorul șoferului, care le-a dat un raspuns…

- "Restrangerea de drepturi nu se poate face fara lege in Parlament” Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD va depune moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban in prima zi de dupa incheierea starii de alerta. de asemenea, el a spus ca PSD va sesiza CCR pe starea de alerta, dupa ce PNL nu a introdus…

- Un tanar intors recent din Italia sustine ca a fost batut crunt de politisti din comuna buzoiana Parcov, dupa ce a fost zarit conducand prin sat, departe de locuinta unde era obligat sa stea in izolare. Politistii spun ca au recurs la forta deoarece tanarul devenise violent cu ei si i-a amenintat cu…

- „Ba da, pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forța exemplului e cea mai importanta. In spații inchise exista obligativitatea purtarii maștii. In discursul la microfon nu au purtat masca și a fost o decizie a lor. De fapt, ei se considera…

- Premierul Ludovic Orban spune ca seful Pro Romania, Victor Ponta, si presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, pot fi amendati pentru faptul ca nu au purtat masti in Parlament, luni, considerand ca este un comportament total incorect din partea „unora care se pretind lideri”.