- Andreea Balan a fost mereu in forma, afișand o silueta de clepsidra. In ultima vreme insa fanii vedetei s-au aratat ingrijorați de faptul ca artista a slabit prea mult, iar acest lucru nu o avantajeaza.

- Maia Morgenstern, actrița in varsta de 59 de ani, a povestit o intamplare recenta, din metrou. Vedeta a fost certata de oameni, insa aceasta nu s-a suparat, a preferat sa coboare din mijlocul de transport și sa mearga pana acasa pe jos. Recent, in metroul din București, Maia Morgenstern a inceput sa…

- La 57 de ani, Brad Pitt a fost surprins in ipostaze neașteptate. Actorul a fost fotografiat in scaun cu rotile la ieșirea dintr-un centru medical din Beverly Hills. Apropiații lui au facut declarații. Miercuri, 14 aprilie, Brad Pitt a fost fotografiat la ieșirea dintr-un centru medical din Beverly Hills,…

- La o zi dupa anunțul împacarii, Gael Monfils a cerut-o în casatorie pe Elina Svitolina. La jumatatea lunii februarie, cei doi anunțau ca o iau pe drumuri diferite.Pe 20 februarie, Gael Monfils anunța pe Instagram desparțirea de Elina Svitolina. Cei doi nu au putut sta mult timp departe…

- Ministerul Transporturilor nu a primit niciun avertisment timpuriu privind greva „spontana“ ce urma sa se declanseze la metrou, sustin surse politice, desi miscarea a implicat sute de oameni si a afectat sever o infrastructura critica de transport. Explicatiile inca sunt amanate. Pana la elucidarea…

- Gina Pistol, de la vanzatoare la prezentatoare TV și iubita celui mai faimos cantareț roman Gina Pistol este in culmea fericirii. Nu doar ca este iubita, iubește și are o cariera de succes, dar in urma cu doua zile i s-a indeplinit cel mai mare vis. A devenit mama! Traiește acum poate cea mai frumoasa…

- Gina Pistol a nascut! Ce spune proaspatul tatic Smiley Gina Pistol și Smiley au devenit pentru prima oara parinți astazi, 9 martie! Așteptarea a luat sfarșit, iar in urma cu puțin timp cei doi au putut sa iși stranga in brațe fetița. Cel care a facut primul anunțul pe rețelele de socializare este chiar…

- Lidia Buble vrea sa devina fashionista. Ce mix ciudat de ținute de firma alege! Lidia Buble este una dintre cele mai de succes artiste din peisajul artistic romanesc. In plus, e pasionata de moda și alege intotdeauna ținute spectaculoase și piese exclusiviste de la branduri celebre. Vezi aceasta postare…