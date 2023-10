Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrița Maia Morgenstern a transmis un mesaj despre starea delicata in care se afla rudele ei, dupa ce teroriștii au atacat Israel. Actrița a transmis și un apel la umanitate și rugaciune: „Cu toata inima, din tot sufletul alaturi de Israel! Pentru PACE! Pentru VIAȚA!”.

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…

- Femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu varsta de pana la 5 ani au prioritate la casieriile, ghiseele si casele de marcat de la instituțiile publice și private, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. „Femeile gravide, precum si persoanele insotite…

- Ministerul Apararii anunta, miercuri, ca elemente ale unei posibile drone au fost identificate in zona localitaților Nufarul si Victoria. ”Echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Fortelor Aeriene Romane, din Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, a identificat miercuri, 13 septembrie, in jurul orei 11.30,…

- Cei mai importanți generali ai Armatei Romane au vorbit joi seara, la Antena 3, despre erorilor cu care s-au confruntat in scandalul resturilor de drona descoperite pe teritoriul Romaniei. Mai marii MAPN-ului au raspuns intrebarilor lui Radu Tudor, intrecandu-se in balbe. Ei au vorbit despre momentul…

- Un politist din Brasov a fost prins, joi, in timp ce transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Sindicatul Europol sustine ca barbatul, imbracat in uniforma de politist, a fost depistat intre blocuri, in timp ce vindea stupefiante. Sindicatul Europol sustine, intr-o…

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…

- Opt copii și un adult cazați intr-o tabara in Sinaia au ajuns la spital pentru ca li s-a facut rau dupa ce au mancat in piața orașului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a intervenit, marti, in orasul Sinaia, pentru acordarea primului ajutor unui grup de persoane care acuza stare de rau…