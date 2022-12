Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada friguroasa, in Romania vine un val de aer cu temperaturi neobisnuit de calde pentru aceasta perioada. In zilele de Craciun, potrivit meteorologilor de la Administratia Nationala de Meteorologie, s-ar putea inregistra maxime de 14 – 15 grade Celsius. „Temperaturi maxime mai ridicate,…

- Angajatii Penitenciarului Aiud au asigurat pentru doua familii cele necesare a fi puse pe masa de Craciun si, de asemenea, au oferit pachete cu cadouri pentru 30 de copii ai caror parinti nu au posibilitati materiale, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES."Cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- De cațiva ani in coace Romania a inceput sa fie colindata de un alt fel de colindatori in preajma Sarbatorilor de Iarna. Anul acesta, acest tip de colindatorii au fost luați in vizor de Poliția Romana, care ii amendeaza de cum ii intalnește. Colindatorii cu boxe, vanați de poliție. Care sunt amenzile…

- Indragitul actor Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant de Ziua Naționala a Romaniei. El marturisește ca iubirea sa pentru țara este atat de mare incat nu i-ar ajunge o viața sa spuna tot ce simte.

- Luna decembrie, cel puțin teoretic, este ultima luna in care MIPE va emite vouchere sociale de 250 de lei. Programul „Sprijin pentru Romania” este pe ultima suta de metri, cel puțin asta se știe acum. Recent, insa, guvernanții anunțau posibilitatea prelungirii programului și in 2023. Premierul Ciuca…

- In ultimii ani, in perioada sarbatorilor de Craciun, oamenii iși planifica excursiile in funcție de celebrele targuri ce se organizeaza in diferite locuri din țara, insa prea puțini știu despre orașul din Romana care se transforma intr-o comoara iarna. Este foarte puțin vizitat, ceea ce inseamna ca…

- „Romania a stocat in depozitele naționale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde metri cubi, reprezentand 97,75% din totalul capacitații de inmagazinare. Pragul de 80% (solicitat de Comisia Europeana) a fost depașit de la mijlocul lunii septembrie, iar faptul ca ne apropiem deja de capacitatea…

- Vom avea brad in Piața Unirii, dar și targ de Craciun, potrivit celor decise de aleșii focșaneni joi in ședința ordinara a Consiliului Local Focșani. Suma propusa in proiectul inițiat de primarul Cristi Valentin Misaila pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna in municipiu, respectiv 353 mii de lei,…