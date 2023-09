MAI vrea să facă testări psihologice mai dese polițiștilor Un proiect de ordin al MAI modifica reglementarile privind evaluarea psihologica a angajaților din cadrul instituției. MAI s-a confruntat din ce in ce mai des cu un comportament neadecvat al personalului care imbraca uniforma de polițist. Au fost angajați care efectiv au avut o mentalitate de infractori sau care pur și simplu au incalcat legea din cauza unor tulburari grave emoționale ori au avut un comportament violent acasa sau la munca. Probabil ca evaluarea psihologica realizata la timp ar fi descoperit unele tendințe. Pentru a preintampina astfel de evenimente, MAI a pus in dezbatere publica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile municipale anunța ca elevii din institutiile de invațamint primar și secundar, ciclu I si II din municipiul Chișinau, sint alimentați gratuit, noteaza Noi.md Actualmente, procesul de alimentație cu bucate calde este organizat in 120 de instituții de invațamint primar și secundar, ciclu…

- Pensia de urmaș. Termen la depunerea unor acte in cazul elevilor și studenților Pana la data de 25 septembrie, elevii care au implinit varsta de 16 ani si au dreptul la pensie de urmas trebuie sa prezinte adeverința in original din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invațamant organizata, anunța…

- Anunț de la Casa de Pensii pentru beneficiarii pensiei de urmaș. Termen la depunerea unor acte in cazul elevilor și studenților Casa de Pensii atrage atentia elevilor care au implinit varsta de 16 ani si au dreptul la pensie de urmas ca trebuie sa prezinte, pana la data de 25 septembrie, adeverința…

- Patru miniștri liberali au lansat Planul Național de Acțiune privind Siguranța Școlara, care urmarește creșterea siguranței elevilor și a cadrelor didactice in unitațile de invațamant. Sunt tratate cu prioritate combaterea traficului și a consumului de droguri in randul elevilor, prevenirea violenței…

- Animalele de la o stana din judetul Dolj au fost atacate de sacali. Evaluarea facuta de autoritati arata ca 20 de oi si capre au fost ucise, altele fiind ranite. Proprietarul unei stane din comuna Gighera, judetul Dolj, a anuntat, luni dimineata, ca zeci dintre animalele sale au fost gasite moarte,…

- Ce este evaluarea standardizata a elevilor. Cum va funcționa și ce metode de supraveghere vor fi Testele standardizate sunt folosite pe scara larga in țarile cu o tradiție solida in educație. Aceasta va putea fi utilizata și in țara noastra pentru toate tipurile de evaluari interne – inițiale, de progres…

- Sportivii Clubului Karate JKA din Romania au plecat, la inceputul saptamanii, in Scotia pentru a participa la Campionatul Mondial de Karate din acest an. Competiția se va desfașura in perioada 13 – 16 iulie 2023, in localitatea Dundee din Scoția. Lotul clubului JKA care va face deplasarea la aceasta…

- Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a organizat in aceasta saptamana a doua ediție a evenimentului „Exchange Days – Enhancing the international partnerships and boosting institutional capacity”, activitate realizata in cadrul proiectului «„Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea…