Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun masuri pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului, siguranta rutiera si combatere a infractionalitatii, in special privind traficul de droguri si substante psihoactive. Printre modificarile propuse…

- MMAP organizeaza, in perioada 21-23.08.2023, sesiuni de dezbatere publica avand ca obiect proiectul de Lege privind Codul Silvic. Sesiunile vor avea loc in sistem hibrid (videoconferința și prezența fizica și pot participa: asociații profesionale din administrația silvica și din industria lemnului;societatea…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Noul Cod Silvic 2023 stabilește cum, dar mai ales cat se poate taia din padurile Romaniei. Proiectul inasprește condițiile in care se pot face taierile de masa lemnoasa și introduce doua infracțiuni noi. Activistii de mediu atrag atenția ca, in fiecare ora, in Romania dispar aproximativ 6 hectare de…

- Noul Cod Silvic lansat marți in dezbatere publica: Apar noi infracțiuni care se pedepsesc cu 1 pana la 5 ani de inchisoare Noul Cod Silvic lansat marți in dezbatere publica: Apar noi infracțiuni care se pedepsesc cu 1 pana la 5 ani de inchisoare Noul Cod Silvic, a fost lansat marți, 1 august, in dezbatere…

- Proiect de hotarare pentru modificarea unei anexe in Contractul de atribuire a transportului public in Sebeș, lansat in dezbatere publica Proiect de hotarare pentru modificarea unei anexe in Contractul de atribuire a transportului public in Sebeș, lansat in dezbatere publica Primaria Municipiului Sebeș…