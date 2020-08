Mai votăm sau stăm acasă? Orban trage și cu dinții de alegerile anticipate. Mai incet cu economia, cu relansarea ei. Mai ușor cu șomerii, cu alocațiile ce ar fi trebuit dublate și cu pensiile ce ar fi trebuit marite. Nici de cele 80 de miliarde de euro cu care s-a laudat Iohannis nu mai vorbește. Acum, alegeri! Țara n-are decat […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- "Iohannis vindea țarii iluzii de pe terenul de golf, dar in realitate, Orban și Cițu ingropasera economia. Ei s-au imbogațit pe trei vieți, noi vom plati trei generații!", a scris Marcel Ciolacu pe pagina de Facebook. De asemenea, liderul interimar al PSD spune ca romanii platesc cea mai…

- Calin Popescu Tariceanu critica "lipsa de implicare" a premierului Orban și a celorlalți membri ai Guvernului vizavi de coordonarea acțiunilor de prevenire a pagubelor generate de inundațiile care au afectat multe județe din Romania, in ultimele zile.

- O femeie din Pitesti s-a intalnit sambata, la revenirea acasa, la usa locuintei sale, cu un hot care intrase in locuinta si care furase mai multe lucruri de valoare. Barbatul, care a fugit la aparitia proprietarei, a fost identificat si prins, fiind vorba despre un recidivist, anunța news.ro.Incidentul…

- Magistrații sunt cei mai afectați de legea impozitarii pensiilor speciale, urmați de cei din sistemul aeronautic civil și cei care au lucrat in Curtea de Conturi, declarat, sambata, ministrul Muncii, Violeta Alexandru.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, la Romania TV…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat anunta ca la nivelul ministerului s-au dispus controale "foarte serioase" cu privire la modul in care sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2, decizia fiind luata in contextul in care se constata…

- Brazilia a raportat, vineri, peste un milion de cazuri de COVID-19. Tara este a doua din lume care trece acest prag dupa SUA, relateaza Reuters.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban vor sa isterizeze populația Ministerul Sanatatii din Brazilia…

- "Cunosti vreo activitate care sa permita transmiterea bolilor mai mult decat campania electorala? Acest guvern spune ca vrea prelungirea starii de alerta si tot acest Guvern vrea alegeri. Se bat cap in cap lucrurile acestea. Nu au logica. Ori veniti cu una, ori cu alta. Ori spui ca nu mai exista…

- PSD sustine ca prelungirea starii de alerta "pune definitiv pe butuci" mii de firme, iar numarul somerilor va creste semnificativ."Prelungirea starii de alerta pune definitiv pe butuci mii de firme si produce sute de mii de someri, dar, in loc de planul relansarii economice, Orban face turul…