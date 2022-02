Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Regehcampf a dat primele declarații in cadrul podcast-ului ,,Acasa la Maruța" despre cum a cunoscut-o pe actuala sa iubita, Corina Caciuc și viitoarea mama a baiatului pe care urmeaza sa il aduca pe lume. Antrenorul a vorbit despre inceputurile relației.

- Laurențiu Reghecampf nu mai tace și vrea sa-și spuna și el punctul de vedere dupa intreg scandalul cu Anamaria Prodan. El a vorbit in podcastul ”Acasa la Maruța” și de varianta in care ar trebui sa-și faca și el poze in chiloți și le publice pe Instagram. E oare deranjat antrenorul de fotografiile inca…

- Anamaria Prodan continua declarațiile acide la adresa lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce prezent in podcastul Acasa la Maruța a facut mai multe dezvaluiri. Impresara ”a luat foc”, iar acum reacționeaza la cuvintele pe care anternorul le-a afirmat.

- Laurențiu Reghecampf a decis sa spuna tot despre desparțirea de Anamaria Prodan, dupa ce o perioada a preferat sa taca. Antrenorul a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, unde a facut dezvaluiri incendiare. Materialul cu antrenorul de la Universitatea Craiova va aparea pe canalul de YouTube…

- Laurențiu Reghecampf ar fi putut fi printre cei mai buni antrenori ai lumii. O spune chiar soția lui, Anamaria Prodan. Cei doi s-au desparțit dupa ce antrenorul și-a inșelat partenera cu Corina Caciuc, cea care urmeaza sa ii aduca pe lume un bebeluș. Problemele in casnicia Anamariei Prodan cu antrenorul…