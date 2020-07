MAI - verificări privind respectarea măsurilor de protecţie sanitară: Amenzi de peste 180.000 de lei, aplicate marţi Circa 1.000 de amenzi de peste 180.000 de lei au fost aplicate, marti, dupa verificari privind respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul epidemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), transmis, miercuri, AGERPRES.



Dintre cele 1.048 de sanctiuni contraventionale in valoare de 183.675 de lei, 17 amenzi in valoare de 11.006 de lei au fost aplicate operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, iar 22 de sanctiuni contraventionale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

