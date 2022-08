Mai vara, cu un vibe nou adus de Macora. Piesa lui Amedeo cu Alexandra Stan se transforma la inceput de august

Stiri pe aceeasi tema

- Brando și Ninetails iși unesc forțele pentru prima lor colaborare, „Saturday Night (Feel The Groove)”, o piesa inspirata dintr-un sunet viral de pe TikTok, care promite sa aduca energia de care avem nevoie in aceasta vara. Asemeni unui imn, „Saturday Night” trezește in noi acea familiaritate de care…

- O prezența la radio pentru Amedeo s-a transformat intr-o colaborare de excepție cu Alexandra Stan pentru „Mai vara”, o piesa cat un anotimp cald, despre o poveste de dragoste ajunsa la final. Mixul dintre doi artiști plini de energie și sensibilitate transforma „Mai vara” intr-o piesa cu un sound cu…

- Amedeo lanseaza, la inceput de iulie, „Mai vara” și ne introduce, astfel, intr-o noua poveste de dragoste pe care sa o simțim prin el și prin poeziile pe care obișnuiește sa le puna, cu naturalețe, pe muzica. „Mai vara” este despre acea iubire pe care am purtat-o cu noi o vara și care se intoarce frecvent,…

- Vinerea este despre energie, dorința de mai mult și libertate. Pentru ca toate aceste ingrediente sa se contopeasca, muzica, acel limbaj universal care creeaza conexiuni puternice, trebuie sa fie prezenta. In acest sfarșit de saptamana, conexiunea se face prin intermediul artiștilor The Hitman, Harddope,…

- Dupa lansarea celui de-al cincilea album de studio, Alexandra Stan lanseaza o noua versiune a piesei sale, „Lie”, inclusa pe album, cu proiectul danez Zookeepers, via Universal Music Romania. Aceasta piesa marcheaza cea de-a doua colaborare, dupa track-ul “Future Calling”, lansat in urma cu cateva luni.…

- Inceputurile de saptamana sunt intotdeauna grele, insa muzica este un medicament universal, care ne poate schimba starea doar din cateva acorduri. In aceasta saptamana, starea de bine este asigurata atat de artiști cunoscuți, cat și de alții aflați la inceput de drum. Neptunica, alaturi de Behmer și…

- La aproape doua luni de cand s-a lansat, dupa sute de mii de vizualizari pe YouTube și stream-uri in Spotify, „Heal Your Soul”, piesa lui Manuel Riva in colaborare cu Alexandra Stan, poate fi ascultata in 4 versiuni diferite de remix. Manuel Riva, Bombs Away, The HIDD3NS și Johnny Made This, au creat,…

- Dupa multe colaborari mari pe scena italo disco, dance și edm prin care a acumulat peste 100 de milioane de stream-uri, Geo Da Silva impreuna cu cantareața Andreea Morariu, revine cu o reinterpretare in limba romana a clasicului “Thelo na me nioseis”, al artistului Nikos Vertis din Grecia. Geo Da Silva a…