MAI va opera drone în scopul îndeplinirii atribuţiilor proprii Guvernul a aprobat azi, prin ordonanța de urgența, utilizarea de catre MAI a aeronavelor fara pilot la bord pentru propriile misiuni, pentru alte ministere si pentru organele centrale de specialitate subordonate Guvernului. In comunicatul de presa al Guvernului legat de noua ordonanța de astazi privind operarea dronelor de catre MAI se precizeaza ca: „Instituțiile din arcul guvernamental au nevoie sa utilizeze sisteme de aeronave fara pilot pentru a capta informații necesare pentru indeplinirea atribuțiilor proprii, dar costurile ridicate și necesarul logistic complex pentru folosirea acestor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

