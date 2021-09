Nu am depașit reacțiile primitive și in mare parte prostești, care ne obliga sa reacționam la fiecare provocare. De fapt, facand exact jocul provocarilor lui Orban și legitimandu-i propaganda. Ultima incingere a spiritelor, in sens cronologic, s-a produs la recentul summit de la Kiev, cand președintele Ungariei, Janos Ader, a comparat anexarea Crimeii de catre … Articolul Mai ușor cu Trianonul pe scari apare prima data in Opinia Buzau .