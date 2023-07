Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timișoara a caștigat finala mica a patrulaterului din Baia Mare. Alb-violeții au invins CSM Sighișoara, nou-promovata in Liga Naționala, dupa doua reprize cu scor identic, 17-13. Echipa banațeana s-a desprins in ultimele zece minute ale primei reprize și apoi a invins cu 34-26. Ca in…

- Politehnica a pierdut jocul amical disputat astazi pe „Dan Paltinisanu” cu o alta divizionara C – Soimii Lipova. Alb-violetii au avut 1-0 la pauza, dar au fost depasiti in partea secunda de formatia aradeana, scor 1-3, in urma unor greseli elementare. Aflata in cantonament, echipa pregatita de Paul…

- Interului stanga Aron Dedu este ultima achiziție a echipei de handbal masculine CSU din Suceava. In varsta de 23 de ani, Aron a jucat in precedentul sezon al Ligii Zimbrilor pentru CSM Odorheiu Secuiesc, sub forma de imprumut de la SCM Politehnica Timișoara, reușind sa inscrie 92 de goluri. Fost component…

- CSU Politehnica Timișoara va gazdui loturilor naționale feminine de scrima ale Romaniei, categoriile juniori și cadeți, pentru un cantonament inedit pe Bega, in care sportivele vor avea parte inclusiv de lectii de educatie financiara, de nutriție sau ore de psihologie sportiva. Clubul timisorean are…

- Un copil de 4 ani cu lezarea organelor interne a fost transportat cu o ambulanța dotata cu echipamente de resuscitare și terapie intensiva la Chișinau. La data de 20 mai curent, dupa incheierea evenimentului din mun. Cahul consacrat Zilelor Americii in Republica Moldova, echipa SAMU Centru se deplasa…

- CFR Cluj a invins sambata, in deplasare, formația Sepsi Sf. Gheorghe in penultima etapa a play off-ului SuperLigii de fotbal. CITESTE SI VIDEO CSM Vaslui si SCM Politehnica Timisoara si-au asigurat mentinerea in Liga Nationala de handbal masculin 22:16 7 Carmen Tocala, presedintele FR Baschet,…

- Politehnica Timisoara s-a impus categoric pe terenul celor de la FK Csikszereda M. Ciuc in runda a 7-a a elitei feminine. Alb-violetele s-au impus cu 7-0 si raman astfel pe primul loc si totodata „in carti” pentru aducerea primului titlu pe Bega. Meciul din Harghita parea mai greu in conditiile in care…

- Politehnica Timisoara vrea sa paraseasca Liga 2 cu fruntea sus, cat se poate, dupa retrogradarea de pe ultimul loc in grupa A a play-out-ului. Adversara de sambata, Metaloglobus Bucuresti are nevoie neaparat de o victorie pentru ca mai spera la evitarea barajului, acolo unde mai poate ajunge CSM Slatina.…