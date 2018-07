Stiri pe aceeasi tema

- Un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide, incepand cu data de 16 iulie, in centrul comercial...

In continuarea masurilor luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru eficientizarea activitații de eliberare a pașapoartelor, incepand cu data de 16 iulie a.c., se va deschide un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor Simple din București…

- Cel mai mare magazin online din Romania, eMAG, s-a extins in regiune din necesitate, pentru a contracara marii jucatori globali, a declarat directorul executiv Iulian Stanciu. Compania are nevoie de cat mai multi clienti pentru a obtine fondurile necesare pentru investitii si dezvoltare. Astfel, micul…

- Biroul Unic de Servicii ii asteapta pe satmareni, incepand de miercuri, 13 iunie in noua locatie. Este vorba despre spatiul situat la etajul 4 al Magazinului „Somesul” din Centrul Nou. Inaugurarea noului sediu va avea loc miercuri, la ora 12.00. De altfel, astazi 12 iunie, Direcția de Evidența a Persoanelor,…

- Peste 22% dintre angajati, in special din generatia Millenials, au trecut flexibilitatea programului de lucru in topul celor mai importante beneficii la angajare, conform unui studiu de specialitate. Pe primul loc, cu 64%, s-a situat pachetul salarial, urmat de soliditatea firmei (43%) si…

- Platforma informatica a CNAS a fost oprita programat Platforma informatica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost oprita programat pentru remedierea problemelor tehnice cu care se confrunta de mai bine de o saptamâna. Purtatorul de cuvânt al institutiei,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca dispeceratul integrat SMURD - Ambulanta - ISU din Capitala este aproape finalizat, iar mutarea in noul sediu se va face in maximum zece zile. "Avem o cladire ultramoderna si pot sa spun ca suntem in finalul pregatirilor…

- Compania romaneasca Blue Lagoon Clean, specializata in furnizarea de servicii de curatare a hainelor, a investit peste 500.000 euro in dezvoltarea unui centru de procesare ecologica a articolelor de imbracaminte in Pantelimon, judetul Ilfov. Centrul, inaugurat saptamana trecuta, este dotat cu echipamente…