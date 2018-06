Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dimineata, la Scoala nr. 124 din Sectorul 5 al Capitalei, o parte din acoperisul cladirii prabusindu-se, anunta ISU Bucuresti -Ilfov. Pana in momentul de fata, nu sunt persoane surprinse de flacari sau victime.

- O echipa de muncitori care efectua niște lucrari de canalizare pe Șoseaua Nordului din București a descoperit un proiectil militar ramas neexplodat din al Doilea Razboi Mondial. Echipe de specialiști de la Unitatea Speciala de la Ciolpani și pirotehniști ai IGSU au participat la extragerea și la transportul…

- Chiar daca nu erau la prima afacere, intre doua grupari de interlopi din București a intrat vrajba și unii dintre mafioți au incercat sa le dea partenerilor de faradelegi o grea lovitura. Mai ceva ca-n filme. Interlopii au vrut sa-și țepuiasca rivalii cu zeci de mii de lei de ”jucarie”! Adica cu niște…

- Barbatul care in urma cu o saptamana a incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei a fost prins de politisti in noaptea de vineri spre sambata, transmite News.ro . UPDATE 1: Barbatul retinut sambata pentru incendierea a opt masini din Sectorul 1 al Capitalei si-a recunoscut faptele, politistii spunand…

- Politia a facut publice, joi, imagini de pe camerele de supraveghere cu barbatul suspectat ca sambata trecuta ar fi incendiat opt masini in Sectorul 1 al Capitalei. Politistii spun ca au vizionat in ultimele zile inregistrari video de pe aproape 200 de camere de supraveghere si au audiat mai multi martori…

- Un muncitor a murit marți dimineața, dupa ce s-a prabușit de la o inalțime de circa 50 de metri, pe un șantier din sectorul 3 al Capitalei.(CITEȘTE ȘI: GRAV ACCIDENT LA MOIECIU! UN AUTOCAR PLIN CU OAMENI A CAZUT IN PRAPASTIE) Potrivit primelor informații, in tragicul eveniment a mai fost implicat și…

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…