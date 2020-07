Stiri pe aceeasi tema

- “Ministerul Sanatații din Kazakhstan, in colaborare cu alte departamente, fac cercetari dar nu au putut stabili inca natura acestui virus care provoaca pneumonie.”, anunța Ambasada Chinei in Kazakhstan in informarea adresata cetațenilor chinezi care se afla pe teritoriul țarii...

- În plina pandemie de coronavirus, Kazahstanul se confrunta cu un val de îmbolnaviri cauzate de pneumonie. 1772 de persoane au murit de la începutul lunii iunie, scrie Mediafax.Ambasada Chinei din Kazahstan a emis o alerta de calatorie catre proprii cetateni cu privire la „pneumonia…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a informat ca numarul noilor cazuri de SARS-CoV-2 detectate luni a fost de 19, dintre care sapte au fost diagnosticate la Beijing, unde, in ultimele saptamani, a fost semnalat un nou focar de coronavirus, relateaza marti EFE.Nu doar la Beijing s-au inregistrat…

- Vineri, Statele Unite au anunțat masuri pentru a impiedica capacitatea Huawei de a dezvolta semiconductori in strainatate folosind tehnologia americana. Departamentul de Comerț al SUA a afirmat ca „a vizat strategic și foarte precis achizițiile de semiconductori de catre Huawei, care provin direct din…

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raport luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP.Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna…

- China a recunoscut, sambata, ca pandemia Covid-19 a dezvaluit „ lacune ” in sistemul sau de sanatate și de prevenire a bolilor infecțioase, observații care vin pe fondul criticilor președintelui american Donald Trump. Debutul crizei a fost dur: ingrijitorii care se confruntau cu o boala pe atunci necunoscuta,…

- China a raportat un singur caz de infectare cu noul coronavirus pentru ziua de 1 mai, in scadere fata de cele 12 cazuri anuntate cu o zi inainte, conform datelor oficiale furnizate sambata de autoritati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Noul caz este unul importat, a precizat Comisia…

- China ar putea conduce în mod secret teste nucleare cu putere explozibila scazuta în ciuda afirmațiilor Beijingului ca respecta cu strictețe un acord internațional care interzice testele nucleare, potrivit unui nou raport privind controlul armelor facut public de catre Departamentul de Stat,…