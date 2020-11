Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor raportari, in Romania, s-au inregistrat peste 383.743 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 9.400. In același timp, aproximativ 1.174 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice (fiind internate la Terapie Intensiva), iar numarul pacienților…

- Din ce in ce mai multe studii și anchete epidemiologice arata ca principala cauza a raspandirii noului coronavirus o reprezinta evenimentele private și intalnirile cu persoanele apropiate. Premierul Ludovic Orban a declarat recent ca cel mai important factor care a dus la creșterea numarului de cazuri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, 26 octombrie, hotararea privind aprobarea listei țarilor cu risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Mai ales ca multe țari, printre care și Romania, au atins, in…

- Chiar daca Romania se apropie de pragul de aproape 5.000 de noi infectari cu noul coronavirus pe zi, dr. Imbri a explicat ca medicii continua sa acorde ingrijiri "fara sa ne speriem, fara sa ne aglomeram si fara sa intram in panica". "Stiam ca se apropie momentul asta. Este prevazut si anuntat…

- Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, spune ca Romania a inceput pandemia de coronavirus luand toate masurile pentru limitarea raspandirii bolii, dupa ce a fost martora dramelor din China, Italia și Spania. Odata cu primele etape de relaxare, transmiterea COVID-19…

- Cercetarea, efectuata de THL in colaborare cu orasul Helsinki, a analizat, incepand din luna martie, 129 de persoane din 39 de familii in care cel putin unul dintre membri a prezentat rezultate pozitive la testul PCR pentru depistarea COVID-19. Studiul a confirmat ca 63 din cele 64 de persoane…

- La finalul Comitetului Național pentru Situația de Urgența, de luni, 5 octombrie, Nelu Tataru, ministrul sanatații, a anunțat ca persoanele care vor intra in Romania vor merge in carantina daca vin din state grav afectate de epidemia Covid-19. Cei plasați in carantina pot evita izolarea de 14 zile,…

- Acesta atentia ca exista riscul ca gripa sa se asocieze cu noul coronavirus Secretarul de stat Raed Arafat face apel ca populația vulnerabila sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, deoarece exista riscul ca gripa sa se asocieze cu noul coronavirus și efectele sa fie dintre cele mai grave. Acesta…