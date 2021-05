Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog a sustinut o conferinta de presa referitoare la rezultatele principalelor activitati din aceasta perioada. In ceea ce priveste situatia la granita, a fost folosita la maximum capacitatea punctelor de trecere…

- Avand in vedere ca perioada Sarbatorilor Pascale coincide in acest an cu Ziua Internationala a Muncii, polițiștii de frontiera spun ca in aceasta zi pe teritoriul Ungariei circulatia autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone este oprita. ITPF Sighetu Marmației precizeaza ca autoritatile de…

- O coliziune frontala s-a produs, joi dimineața, intre doua autoturisme, in județul Brașov. Șase persoane au fost ranite. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN73 Brașov-Rașnov, la ieșire din localitatea Cristian spre Rașnov, județul Brașov, a avut…