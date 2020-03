Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta ca mai sunt doar putin peste 1.500 de teste pentru diagnosticarea cu Covid-19 in cele 7 centre de boli infectioase din tara, insa alte cateva mii urmeaza sa fie distribuite. In plus, li se recomanda celor care suspecteaza infectarea cu coronavirus…

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Cluj-Napoca se situeaza în continuare pe prima poziție în clasament (cu o medie de 1.690 de euro/mp util), fiind urmat de București (cu 1.390 de euro/mp), Timișoara (1.240 de euro/mp), Constanța (1.190 de euro/mp), Brașov (1.150 de euro/mp), Craiova (1.090 de euro/mp), Iași (1.020 de…