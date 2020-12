MAI: Suplimentare cu peste 300 de posturi la IGSU; Marcel Vela a semnat ordinul

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a semnat ordinul de suplimentare a personalului IGSU.Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a semnat ordinul de suplimentare a personalului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,masura ce are ca scop cresterea calitatii serviciilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca in ultimii cinci ani peste 30.000 de persoane au plecat din Minister, 7.000 doar in anul 2019. In aceste conditii, deficitul de personal a ajuns la 21% la ofiteri si 12% la agenti, fiind dispuse mai multe masuri pentru acoperirea deficitului.…

- Carantina pentru localitatile din Judetul Constanta intra in vigoare in data de 21.11.2020, de la ora 20:00.Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a mai multor localitati din judetul Constanta din data de 21 noiembrie 2020.In…

- In sectiunea "Documente" puteti vizualiza ordinul semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed ArafatRaed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI, noteaza Mediafax.…

- Aglomerație și agitație in preajma satului Zagarancea din raionul Ungheni. Aici s-au adunat 23 de chinologi impreuna cu prietenii lor patrupezi, pentru a participa la tradiționalul concurs chinologic biatlon, organizat de Poliția de Frontiera. Concursul a ajuns la ediția a șasea și a avut cateva noutați…

- CHIȘINAU, 24 sept – Sputnik. Ofițer de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a povestit cum s-au desfașurat lucrarile de lichidare a puternicului și nimicitorului incendiu care a deteriorat puternic cladirea Filarmonicii naționale "Serghei Lunchevici" din Capitala.…

- Cuculescu George a participat la o interventie dificila si unica de cautare salvare a unui baiat disparut in Pecineaga, intr un bazin de dejectii. Mai exact, acesta a intrat in bazinul respectiv imbracat fiind doar cu costumul uscat de scafandru si a periat intreaga suprafata cu uneltele din dotare,…