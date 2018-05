Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Răspunsul PNL ”PSD-istii mint cand spun ca au bani pentru pensii si salarii! Nu. Bugetul nu are inclusi banii pentru pensii si salarii! In fiecare luna guvernul se imprumuta la cele mai mari dobanzi din UE pentru a face rost de bani pentru pensii si salarii. In primul trimestru a fost de nevoie de 5 miliarde de lei. Bani imprumutati cu dobanda. Acest comportament iresponsabil din partea acestor guverne ticsite de incompetenti este decontat de generatiile viitoare si de sectorul privat de azi hartuit cu ANAF, taxe, accize si birocratie”, a scris Florin Citu, pe Facebook. Articolul integral pe GANDUL . … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

