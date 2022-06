Persoanele interesate sa-si schimbe aparatele electrice cu unele noi, care consuma mai putin, mai au sase zile la dispozitie pentru a se inscrie la o noua editie a Programului „Rabla pentru electrocasnice”, prin care statul acorda un sprijin financiar de cateva sute de lei. In prima faza, se creeaza conturile de utilizator pe platforma online electrocasnice.afm.ro, iar de saptamana viitoare se va face selectia, a explicat presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Laurentiu Neculaescu. Laurentiu Neculaescu: Programul este in trei etape. In prima etapa, care va avea loc in perioada 24-30…