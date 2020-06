Stiri pe aceeasi tema

- 'Un gest simplu care dureaza doar doua minute poate salva o viata'. Este mesajul asociatiilor umanitare care strang formulare pentru redirectionarea impozitului pe venit, acum, pe ultima suta de metri.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 37 de cetateni romani din localitatea germana Magdeburg au fost confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, iar un roman a murit, din cauza complicatiilor COVID-19. MAE precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale, au fost confirmate…

- Dintre cei 42 de medici și asistenți medicali, care au venit in țara noastra, acum 3 saptamani, pentru a oferi suport specialiștilor din spitalele din țara in tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus, 7 au fost depistați cu Covid-19. Echipa de peste Prut a venit cu propriile echipamente…

- Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a venit cu un mesaj de mulțumire adresat medicilor romani, care au venit in R. Moldova, pentru a lupta impotriva noului coronavirus. „Uneori cuvintul MULȚUMESC nu poate reda toata recunoștința și aprecierea pentru gestul, implicarea,…

- Grupul de Comunicare Strategica a mai anunțat inca 15 decese provocate de coronavirus. Deces 553 Barbat, 51 ani din județul Suceava. Neinternat, debut in data de 13.04.2020. Data recoltarii probelor...

- Barbat, 30 ani din județul Bihor. Data internarii: 10.04.2020 Spitalul Clinic Municipal Oradea- Boli Infecțioase, iar in 17.04.2020 este transferat pe secția ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 09.04.2020. Data confirmarii: 10.04.2020. Data deces: 23.04.2020.…

- Autoritatile din Vietnam pun orez gratuit la dispozitia oamenilor ramasi fara surse de venit in urma crizei COVID-19. Mai multe „bancomate de orez” au fost instalate pe teritoriul statului asiatic. Vietnam are pana acum 265 de cazuri de coronavirus si zero decese, cifre semnificativ mai mici decat in…

- Zece artisti romani citesc din opera unor scriitori israelieni emblematici, iar inregistrarile video ale lecturilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la Bucuresti, a informat, marti, misiunea diplomatica, care precizeaza ca in acest fel sprijina artisti independenti ramasi…