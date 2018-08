Mai sunt doar 10 zile in care puteti depune cerere pentru restituirea taxei auto Cererile pentru restituirea taxei auto pot fi depuse la ANAF cel mai tarziu pana la 31 august 2018, prevede procedura adoptata prin OUG 52/2017.



Taxa auto a fost in vigoare, sub diverse forme, intre 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017.



Contribuabilii care nu depun cererile pana la aceasta data nu vor mai putea face ulterior o solicitare asemanatoare la ANAF.



Procedura prevede ca se pot depune cereri de restituire pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

