- Marti este ultima zi cand pot fi facute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala pentru alegerile prezidentiale din 1 noiembrie 2020 din Republica Moldova, conform Comisiei Electorale Centrale. Conform prevederilor electorale, rezultatele sondajelor pot fi date publicitatii…

- 35% din moldovenii din diaspora s-ar intoarce in țara daca ar avea venituri mai mari, iar pe 26 la suta din cetațeni nu i-ar determina nimic ca sa se reintoarca in Republica Moldova. Acestea sunt datele unui sondaj realizat de compania Date Inteligente.

- Comisia Electorala Centrala atenționeaza ca miine, 27 octombrie curent, este ultima zi cind pot fi facute publice rezultatele sondajelor de opinie cu tematica electorala, pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Conform prevederilor electorale, rezultatele sondajelor pot fi date publicitații…

- In 1 Noiembrie 2020, Republica Moldova isi alege presedintele pentru urmatorii patru ani. Dintre cei opt candidati, conteaza in primul rand Igor Dodon si Maia Sandu, dar si alti doi care vor putea inclina balanta in turul II: Andrei Nastase si, mai ales, Renato Usatai. Care este pozitia Bucurestiului…

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, a indemnat cetatenii sa nu participe in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie. In opinia lui, o participare pasiva la vot ar putea duce la ruinarea clasei politice actuale din Republica Moldova si aparitia unei noi clase politice noi pe segmentul…

- Republica Moldova este in plina campanie electorala. In 3 saptamani vor fi alegeri pentru presedintele țarii. In cursa electorala au fost inregistrati 8 candidati, iar sondajele arata ca in turul doi de scrutin se vor duela actualul presedinte, pro-rusul Igor Dodon, si

- Observatorii internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova planificate pentru 1 noiembrie 2020, care reprezinta organizații internaționale, guvernele statelor straine, organizații neguvernamentale din strainatate, experții internaționali in domeniul electoral, precum…

- Daca președintele Partidului comuniștilor va merge in alegeri, el va lua puține voturi. Dar el va primi tribuna și va ataca, deoarece el este un orator minunat. De aceasta parere este politologul Vitalie Andrievschi. ”Teoretic, Vladimir Voronin ar putea participa la alegerile prezidențiale. Dar problema…