Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) susține ca a strans la nivel național, precum și din diaspora, peste 2 milioane de semnaturi pentru demiterea lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei. „Romanii nu il mai vor pe Klaus Iohannis. Aceasta campanie s-a bucurat de o larga susținere pe…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. La fel ca multe alte…

- Deputatul Brian Cristian: inițiativa colegilor mei a dus la o noua etapa catre digitalizare in justiție. „Ea e colega mea, Oana Murariu, deputata de Cluj. Datorita ei justiția din Romania a mai facut un pas catre digitalizare. Proiectul de lege pe care l-a inițiat și care impune instanțelor civile sa…

- Fracțiunea PAS a inregistrat o noua inițiativa legislativa care se adreseaza catre moldovenii din diaspora. Prin acest proiect, se propune o micșorare semnificativa a costului serviciilor consulare pentru cetațenii RM care se afla in afara țarii. Deputata PAS, Ana Calinici, a menționat ca necesitatea…

- Deputații au examinat, in ședința de astazi, proiectul de lege menit sa impulsioneze dezvoltarea serviciilor electronice și a noilor servicii aferente semnaturii electronice. In acest sens, PROIECTUL Legii privind identificarea electronica și serviciile de incredere va reglementa domeniul de securitate…

- Astazi marcam Ziua Mondiala a Sanatatii. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie ”Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni mor din cauze legate de mediu care ar putea fi evitate. Inca din 1950, an de an, in data de 7 aprilie se celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii,…

- In contextul vizitei de lucru la Berlin, vicepremierul Nicu Popescu cu prim-ministra Natalia Gavrilița și ministrul muncii și protecției sociale Marcel Spatari, au avut o intilnire cu reprezentanții diasporei stabiliți in Germania. In cadrul discuțiilor șeful diplomației moldovene a accentuat ca Diaspora…