Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu are o educație sanitara in privința raportarii infecțiilor nosocomiale și raporteaza doar 3% dintre acestea, fața de 5% cat este media europeana.Directorul Direcției de Sanatate Publica Arad, dr. Horea Timiș, a subliniat astazi intr-o dezbatere de specialitate ca este nevoie de…

- Guvernantul a subliniat faptul ca pericolul poate aparea din actiunile competitorilor electorali de dupa incheierea votului. "Nu stiu daca o zi de alegeri, 6 decembrie, este momentul care va decide cum va merge aceasta pandemie si nu stiu ce va fi in martie sau aprilie, unde vrem unii dintre…

- "Nu stiu daca o zi de alegeri, 6 decembrie, este momentul care va decide cum va merge aceasta pandemie si nu stiu ce va fi in martie sau aprilie, unde vrem unii dintre noi sa ducem aceste alegeri. Momentul votului este unul dintre cele mai securizate momente, la fel cum au fost si alegerile locale.…

- Un numar de patru angajati ai Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Maramures, cu sediul in municipiul Baia Mare, au fost infectati cu virusul SARS-CoV-2, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca.Potrivit acestuia,…

- Allianz-Tiriac a primit 12 notificari de dauna ca urmare a exploziei puternice care a avut loc joi in orasul Galati, in urma careia au fost afectate mai multe locuinte, precum si un hotel, potrivit unui comunicat al companiei.Un partener Allianz-Tiriac specializat in evaluarea daunelor a deplasat…

- „Ofranda Cuviosului Dimitrie” este unul dintre cele mai apreciate videoclipuri ale Grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale si a fost lansat la inceputul Sarbatorii Sfantului Dimitrie 2020.Pentru a afla care este povestea din spatele materialului video, l-am intrebat pe fondatorul…

- Liberalii au depus la Biroul Electoral Central listele cu candidatii la alegerile parlamentare. 15 dintre ministrii Guvernului Orban se regasesc pe locuri eligibile, inclusiv ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si al Apararii, Nicolae Ciuca.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, dupa o ședința la INSP alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca nu este nicio problema legata de organizarea de alegeri parlamentare pe 6 decembrie.„Nu avem niciun indiciu in acest moment sa ne spuna ca nu putem organiza alegeri parlamentare”,…