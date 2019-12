Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o cat mai buna informare, 500 000 de pliante cu informatii utile privind programul de lucru si modalitatea de accesare a acestor servicii sunt distribuite in punctele de trecere a frontierei de personalul Politiei de Frontiera Romane.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului incepe luni controale ce vizeaza produsele si serviciile specifice sarbatorilor de iarna. Jucariile si alimentele, zonele de agrement si cele comerciale din toata tara, dar si serviciile turistice vor fi vizate de verificarile inspectorilor ANPC.…

- La data de 12 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Nasaud si Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au actionat pentru supravegherea traficului rutier, prevenirea si combaterea transportului ilegal de material lemnos, animale si marfuri, fiind organizate microfiltre in mediul rural. Totodata,…

- Ca in fiecare an in perioada sarbatorilor, cand crește turismul in județ, precum și consumul de produse alimentare și de sezon, și in acest sezon a fost constituit comandamentul de iarna, cu sarcini orientate pe verificarea, in primul rand, a punctelor turistice și agro-alimentare, dar și pentru combaterea…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 29 noiembrie 2019, incepand cu ora 18:30, spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, in coregrafia lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg Danovski Jr., scenografia a fost realizata de catre…

- Persoanele care vor opta pentru calatoria cu trenul Chisinau - Iasi (Socola) - Chisinau, in perioada 13 decembrie 2019 - 19 ianuarie 2020, vor beneficia de reduceri la procurarea biletelor de calatorie, anunța Calea Ferata din Moldova.

- Pe timpul iernii CNAIR va asigura 3.927 de utilaje auto, avand asigurate și peste 185.000 de tone de sare și 24.600 tone de nisip, informeaza compania.In perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 va fi instituit Comandamentul Central de Iarna, avand ca obiectiv asigurarea desfașurarii in…