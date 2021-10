Ministerul Afacerilor Interne a decis brusc sa angajeze soldați in Jandarmeria Romana. Se pare ca masura a avut in vedere riscul unor mișcari de strada ample in urmatoarea perioada, deși MAI a invocat deficitul de personal. Dubios este faptul ca nu se vrea angajarea foștilor polițiști, ci se prefera militarii, care, se știe, raspund la […] The post MAI se pregatește de represiune. Angajeaza soldați in Jandarmerie first appeared on Ziarul National .