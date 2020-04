Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele comunicari oficiale arata ca in toata tara erau marti, 14 aprilie, la ora 13.00, peste 23.000 de persoane in carantina institutionalizata. Potrivit comunicarilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica in zilele trecute au fost chiar peste 24.000 de persoane in carantina.

- La 11 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 1.778 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 88 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 690 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 6 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2.771 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 140 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 615 de persoane in 13 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- Romania: Au fost confirmate 139 de cazuri de infectare cu noul coronavirus În România au fost confirmate 139 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astazi au fost anuntate 16 noi cazuri la persoane care se aflau în carantina sau au venit în contact cu alti oameni…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat joi ca in Romania s-au confirmat pana in prezent 49 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 1.556 de persoane sunt in carantina institutionalizata si 13.646 in izolare la domiciliu.

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina institutionalizata, miercuri dimineata, si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectate cu coronavirus, iar alte peste 10.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu. Primul pacient confirmat cu coronavirus la noi in tara a fost externat, iar…

- Un numAƒr de 42 de persoane sunt A®n carantinAƒ "instituAionalizatAƒ" la nivel naAional, iar 9.431 sunt monitorizate la domiciliu, a informat, marAi, Grupul de Comunicare StrategicAƒ.

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj depistat cu noul Coronavirus COVID 19 a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat…