- Anuntul afisat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice estimeaza valoarea proiectului la 11,78 milioane de lei, finantare asigurata prin Programul National de Dezvoltare Locala. Termenul de finalizare este de 14 luni de la semnarea contractului. In schimb, o licitatie similara lansata cu zece zile…

- Patru drumuri judetene importante vor intra in acest an in proces de reabilitare si modernizare cu bani de la Guvern prin Programul de Dezvoltare Locala II. Cele patru drumuri sunt: Costesti – Serbanesti (pe ...

- „Pe Vulturilor si Vulpilor abia acum vom incepe, iar pe Colonia I se va turna cel de-al doilea strat. Pana in toamna credem ca toate cele trei strazi vor fi asfaltate. Valoarea acestui proiect, pentru care am semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, se ridica la…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Rus, a efectuat o verificare a stadiului lucrarilor la trei obiective care se deruleaza pe rețeaua de drumuri județene. Pe tronsonul de drum județean Acaș-Mihaieni-Țeghea-Craidorolț, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație proiectul privind „Reabilitare si modernizare DJ 205J, km 9+180 (intersectie DJ 205H) – km 16+100, sat Fitionesti, judetul Vrancea”. Este vorba de serviciile privind proiectare la faza de proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor…

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca va semna miercuri ordinul de incepere a lucrarilor pentru proiectul privind modernizarea unor drumuri de interes local in comuna Fitionesti. Lucrarile vor fi realizate de societatea Sotirex SRL și au o valoare de 6 milioane…

- Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui Aproape 300 de proiecte, in valoare de aproximativ un miliard de lei, vor fi finanțate in urmatorii trei ani in județul Vaslui, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2. Este cea mai mare infuzie de capital facuta de stat…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație alte doua proiecte de investiții in infrastructura. Este vorba de proiectele: „Modernizare DJ 202F, in lungime totala de 7 km, comuna Cioraști – sat Mihalceni, comuna Balești, județul Vrancea” și „Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector…