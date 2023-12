Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria si Bulgaria privind extinderea Spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria si aplicarea acquis ului comunitar Schengen in Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime…

- Austria este de acord ca Romania si Bulgaria sa intre in Schengen prin ridicarea granițelor aeriene, dar cu o serie de noi condiții. Am spart gheața, meritam in Schengen, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

- Austria pare sa fi renunțat la poziția sa rigida cu privire la admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen și sa accepte includerea celor doua state in spațiul de libera circulație, cel puțin in ceea ce privește transporturile aeriene.