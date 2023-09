Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele sapte luni ale acestui an atat ca serie bruta, cu 2,7%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6%, comparativ cu perioada…

- Fosta campioana absoluta la nivel european in ultimii ani in privința creșterii volumului comerțului cu amanuntul, Romania inregistreaza in 2023 un recul puternic.Iunie este a treia luna din acest an in care comerțul cu amanuntul scade fața de luna anterioara, iar evoluția fața de anul trecut…

- Cifra de afaceri in comerțul cu amanuntul, principalul indicator pentru consumul domestic, a consemnat o revenire pe plus in mai 2023, dupa prabușirea din aprilie.Avansul este redus insa in comparație cu evoluția cu care obișnuise Romania, in ultimii ani țara noastra fiind campioana absoluta…

- Suedia, țara cu cel mai scazut procent de fumatori din Uniunea Europeana, este aproape de a se declara „smoke free” („fara fumat”) – avand mai puțin de 5% fumatori de zi cu zi in randul populației, scrie cbsnews.com . In Romania, 19,8% din populație fumeaza zilnic, țara noastra depașind cu puțin media…

- Cel mai scazut nivel al preturilor pentru bunurile de consum si serviciile din componenta consumului final al gospodariilor populatiei, in cadrul statelor membre, a fost inregistrat in anul 2022 in Romania, fiind cu 42% mai mic decat media UE, urmata de Bulgaria (41% sub media UE) si Polonia (38% sub…

- Producția din sectorul construcțiilor a scazut cu 0,4% in aprilie, fața de mai, atat in ​​zona euro, cat și in Uniunea Europeana (UE) in ansamblu, in timp ce in Spania scaderea lunara a fost de 0,2%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat și citate de Infobae. Evoluția s-a datorat unei reduceri…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

