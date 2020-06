Stiri pe aceeasi tema

- Se vor deschide mall-urile, piscinele exterioare, gradinițele și creșele private, dupa 15 iunie. De asemenea, se vor putea organiza evenimente private cu 20 de persoane in interior și 50 de persoane in exterior. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma, de președintele Iohannis. Șeful statului iși…

- Președintele Iohannis face apel la parlamentari sa aprobe prelungirea starii de alerta, dupa 15 iunie, dar cu reducerea restricțiilor. Va fi posibila redeschiderea gradinițelor și afterschool-urilor. Vor fi permise calatoriile catre țarile europene in care se inregistreaza mai puțin de 5 cazuri noi/milion.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca starea de alerta urmeaza a fi prelungita și dupa 15 iunie, data de la care se pot redeschide mall-urile, fara restaurante și locuri de joaca, after-school-urile, creșele și gradinițele...

- Președintele Klaus Iohannis susține in acest moment o declarație de presa, dupa ședința cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți membri ai guvernului pe tema masurilor in contextul epidemiei de coronavirus. „Am luat in discuție posibile masuri de relaxare și posibilitatea prelungirii starii de alerta.…

- Președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație de presa desfașurata astazi, 9 iunie, a anunțat ca vor urma unele relaxari ale restricțiilor impuse populației ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar ca dorește sa fie prelungita starea de alerta. Printre masurile de relaxare anunțate de șeful statului,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut marți prima sa declarație de la intrarea in starea de alerta. Șeful statului a facut un apel la respectare regulilor pentru a nu fi obligați sa reintram in starea de urgența. „Romania a trecut, de cateva zile, din starea de urgența in starea de alerta. In aceasta…

- (Sursa foto: Pixabay) Amenzi enorme au intrat in vigoare din 15 mai in Grecia pentru administratorii de plaje care vor sa deschida afacerea in acest sezon turistic si care incalca normele legale de distantare sociala si preventie sanitara, a informat cotidianul „Kathimerini” la 14 mai. Nikos Hardalias,…

- BUCUREȘTI. Președintele Klaus Iohannis a prezentat situația din Romania ce urmeaza sa fie aplicata din 15 mai, dat fiind faptul ca pe 14 mai expira starea de urgența in vigoare la acest moment. Astfel, din 15 mai Romania va intra in stare de alerta, ceea ce inseamna ca anumite restricții vor fi ridicate…