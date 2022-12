Mai rar: Tânăr din Iași, dat jos cu tot cu bagaje dintr-un autocar La data de 11 decembrie, la ora 05.33, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in localitatea Satulung o persoana se afla pe mijlocul drumului național 1C. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 29 de ani din județul Iași, care prezenta leziuni la nivelul feței. Din cele relatate de acesta, s-a stabilit faptul ca in timp ce se afla in calitate de pasager intr-un autocar impreuna cu conducatorul auto și alte doua persoane, ajunși in localitatea Satulung, in urma unor neințelegeri, a fost dat jos din autocar,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

- La data de 11 decembrie, la ora 05.33, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 de un barbat cu privire la faptul ca, in localitatea Satulung, o persoana se afla pe mijlocul drumului național 1C. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 29 de ani din județul…

